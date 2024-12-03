أبرز أعمال جوليان مور السينمائية في يوم ميلادها الـ 64

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - الفنانة العالمية جوليان مور، ذات الصيت الواسع، تتم اليوم 64 عامًا، قضت منها 40 عامًا في العمل الدؤوب، والنجاحات المتتالية داخل صناعة الفن، كانت فيهم غزيرة الإنتاج بشكل لا يقارن، بدأت حياتها عن طريق المسلسلات النهارية، وبعدها إلى المسرح، ثم انطلقت لعالم السينما.

وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود في الصناعة حصلت مور على جائزة الأوسكار، وBAFTA، وجائزتي غولدن غلوب، وجائزتي نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتي إيمي، وتم اختيارها كواحدة من أعظم الممثلين في القرن الحادي والعشرين من قبل صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020.

وفي يوم ميلادها، وتكريمًا لمسيرتها الفنية، تستعرض "الخليج 365" أبرز أعمالها السينمائية.

Far from Heaven-2002

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فيلم درامي رومانسي تاريخي، يعود لعام 2002 من تأليف وإخراج تود هاينز، وبطولة جوليان مور، دينيس كويد، دينيس هايسبيرت، وباتريشيا كلاركسون. تم عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، حيث فازت مور بكأس فولبي لأفضل ممثلة، وفاز المصور السينمائي إدوارد لاكمان بجائزة المساهمة الفردية المتميزة.

وفيما بعد حصل الفيلم على العديد من الجوائز، بما في ذلك أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار. أما بالنسبة لأداء مور الفريد، تم ترشيحها لأفضل ممثلة في جوائز الأوسكار وغولدن غلوب ونقابة ممثلي الشاشة لذاك العام، وفازت في جوائز اختيار النقاد.

يحكي الفيلم قصة كاثي ويتاكر (جوليان مور) ربة منزل في الخمسينيات، تعيش في إحدى ضواحي ولاية كونيتيكت، وتبدأ حياتها المثالية المرفهة في الانهيار، وتنقلب رأسًا على عقب بعد حجز الشرطة لزوجها الذي يعمل مديرًا تنفيذيًا لاحدى كبرى الشركات.

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Magnolia-1999

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فيلم درامي، من تأليف وإخراج بول توماس أندرسون. ويشارك جوليان مور البطولة؛ جيريمي بلاكمان، توم كروز، ميليندا ديلون، فيليب بيكر هول، فيليب سيمور هوفمان، ريكي جاي، ويليام إتش ميسي.

الفيلم عبارة عن ملحمة مدتها ثلاث ساعات تدور حول الحياة المعقدة للعديد من سكان جنوب كاليفورنيا الذين يبحثون عن المعنى الحقيقي للحب والسعادة والموت أيضًا، جسدت مور دور الزوجة الشابة لمنتج تلفزيوني كبير في السن، يحتضر، تزوجته فقط من أجل المال، ولعبت الدور ببراعة شديدة، وحصلت مور على جائزة SAG كأفضل ممثلة مساعدة عن هذه الشخصية.

Still Alice -2014

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الفيلم من تأليف وإخراج ريتشارد جلاتزر ووش ويستمورلاند، وهو مقتبس من رواية للكاتبة ليزا جينوفا، وبطولة أليك بالدوين، كريستين ستيوارت، كيت بوسورث، هانتر باريش.

العديد من النقاد الفنيين، وصف دور مور في هذا الفيلم أنه دور عمرها، وقد حازت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن هذا الفيلم المؤثر، ولعبت مور دور أليس هاولاند، أستاذة اللغويات، التي انقلبت حياتها بعد تشخيص إصابتها بمرض الزهايمر، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدها لتأخير أعراضه، ومحاولاتها المستميتة للتعايش معه، إلا أنها لم تستطيع إيقاف التقدم المدمر للمرض، الذي أصابها وهى في الأربعينات من عمرها فقط، وتبدأ بكل أسى في إبلاغ كل من حولها بحقيقة مرضها، ومحاولة التعايش معه. وحصلت مور عن هذا الدور أيضًا على جوائز BAFTA وSAG وCritics Choice وGolden Globes.

Game Change -2012

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فيلم درامي أمريكي لعام 2012، يستند إلى أحداث حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2008 لجون ماكين، الفيلم من إخراج جاي روتش وكتبه داني سترونج، استنادًا إلى كتاب يحمل نفس العنوان، والذي يوثق الحملة من قبل الصحفيين السياسيين؛ مارك هالبرين وجون هيلمان. الفيلم من بطولة جوليان مور، وودي هارلسون، وإد هاريس، ويركز على أداء حاكمة ألاسكا سارة بالين (مور) التي تصبح نائبة للسيناتور جون ماكين (هاريس) في الحملة الرئاسية. ويدور حول مقابلة أجريت عام 2010 مع كبير الاستراتيجيين في الحملة ستيف شميدت (هاريلسون).

لقي الفيلم استحسان النقاد، تحديدًا فيما يخص أداء مور، حصل الفيلم على جائزة نقابة المخرجين الأمريكية، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وجائزة نقابة المنتجين الأمريكية، وخمس جوائز إيمي برايم تايم.

Children of Men- 2006

فيلم أكشن ودراما تم إنتاجه في عام 2006، من إخراج ألفونسو كوارون، مبني على رواية بي دي جيمس عام 1992 "أطفال الرجال". تدور أحداث الفيلم في عام 2027 عندما يسود العالم فترة من الظلم والفساد والدمار، والحروب، والكساد الذي يغزو جميع الأطراف، وتواجه البشرية خطر الانقراض، ثم يبدأ اللاجئون في البحث عن ملاذ آمن في المملكة المتحدة، ومن بينهم الموظف الحكومي ثيو فارون، الذي يحاول مساعدة اللاجئة كي على الهروب من تلك الفوضى.

يشارك مور في البطولة؛ تشيويتيل إيجيوفور، وبام فيريس، وتشارلي هونام، ومايكل كين. وتم ترشيح الفليم لثلاث جوائز أكاديمية: أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، كما تم ترشيحه أيضًا لثلاث جوائز بافتا، حيث فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم، وبجائزة أفضل فيلم خيال علمي. وفي عام 2016، تم التصويت عليه في المرتبة 13 من بين 100 فيلم يعتبر الأفضل في القرن الحادي والعشرين من قبل 117 نقاد سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

The Hours-2002

فيلم درامي، استنادًا إلى رواية مايكل كننغهام لعام 1999 تحمل نفس الاسم، والفيلم يدور حول ثلاث نساء في 3 أزمنة مختلفة، الأولى في عام 2001 في نيويورك، تقوم كلاريسا فوغان (ميريل ستريب) بالتحضير لحفل توزيع جوائز لصديقها الشاعر ريتشارد المصاب بالإيدز. والثانية في عام 1951 في كاليفورنيا، كانت لورا براون (جوليان مور) ربة منزل حامل تعيش تعيسة في زواج غير سعيد. والثالثة في إنجلترا في عشرينيات القرن العشرين، تعاني فيرجينيا وولف (نيكول كيدمان) من الاكتئاب المدمر.

حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا، حيث حقق 108 ملايين دولار بميزانية إنتاج قدرها 25 مليون دولار. تلقى تقييمات إيجابية بشكل عام مع الثناء على أداء الثلاثي الرئيسي. في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والسبعين، تلقى تسعة ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم، مع فوز كيدمان بجائزة أفضل ممثلة.

إليكِ هذا الخبر أي فيلم حصل على أطول مدة تصفيق بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي حتى الآن؟

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