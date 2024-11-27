شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ بدلاً من محمد ثروت فى شهادة معاملة أطفال مع هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمود حافظ إلى أسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث جاء التعاقد مع محمود حافظ ليحل محل الفنان محمد ثروت الذى اعتذر عن العمل.

وعرض للفنان محمود حافظ مؤخراً مسلسل "عمر أفندى" من 15 حلقة على قناة ON وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

تدور الأحداث حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.