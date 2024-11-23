شكرا لقرائتكم خبر عن فخورة إنى شبهك وحتة منك.. رسالة مؤثرة للغاية من ابنة محمد رحيم لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رسالة مؤثرة للغاية، حرصت "هارتى" ابنة الفنان الراحل محمد رحيم، على نعي والدها برسالة حزينة لوداعه، إذ نشرت فيديو له، أثناء احتفاله بعيد ميلاده، منذ فترة، وهو بحالة فرحة عارمة، وكشفت هارتي محمد رحيم عن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: «أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا.. يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك.. بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك.. أنا وناس موجودين عشان تكمل تاريخك».

وأضافت: بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها انت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق، أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك إني هخليك فخور بيا يا بابا، أنا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك ومهما اتكلمو عنك مش هيقدرو يوصفوك، أنت الحب، أنت الأمان، أنت الدفء وحنان قلوب البشارية، أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة يا قمر منور حياتي يا بابا بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي أنا.



ورحل الملحن الكبير محمد رحيم عن عالمنا صباح اليوم السبت إثر أزمة قلبية، ولم يتم تحديد موعد للجنازة حتى الآن، حيث قررت الأسرة عدم دفن الجثمان إلا بعد العرض على الطب الشرعى، لوجود شبه جنائية على الجثمان.