طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "الحريفة 2"

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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2" بقيادة طارق الجنايني، البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية بداية من 4 كانون الأول، وفي الدول العربية اعتبارًا من 5 من نفس الشهر.
يضم الفيلم أبطال الجزء الأول مع إضافة بطولات جديدة لكل من نورين أبو سعدة، دونا إمام، ونجم الكرة الإنغليزية مايكل أوين. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، وبطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، وسليم الترك.
تدور أحداث الجزء الثاني حول إستمرار حلم فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وإنطلاقهم في تجربة جديدة تجمع بين دخولهم الجامعة ولعب كرة القدم مع إنضمام أعضاء جدد، بما في ذلك العنصر النسائي، يأتي هذا بعد نجاح الجزء الأول الذي لاقى إشادة نقدية وجماهيرية، حيث تناول رحلة "ماجد" في بناء صداقات وتحقيق شغفه بكرة القدم.
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