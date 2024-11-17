شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد يغيب عن العرض الخاص لمسلسل موعد مع الماضي لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الفنان والمؤلف عمرو عابد عن العرض الخاص بمسلسله موعد مع الماضى اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 45، بسبب عمله على فيلمه القصير الجديد نقطة بيضا أو White Dot، بـ برشلونة بـ اسبانيا، العمل الذى يقوم عابد بـ إخراجه وتأليفه، حسبما أكد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365.

وصرح عمرو عابد قائلا: "أعتذر عن الحضور اليوم بسبب سفرى لـ إسبانيا للعمل على فيلمى القصير الجديد نقطة بيضا أو White Dot الذى أقوم بتأليفه وإخراجه، وكنت أتمنى مشاهدة العمل مع الجمهور ورؤية ردود الأفعال في الواقع".

وتشارك منصة نتفليكس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام من خلال عرض حصري لمسلسلها "موعد مع الماضي"، حيث يعكس المسلسل، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الشاشة المصرية، حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وتتناول قضايا اجتماعية مؤثرة.

على أن تعرض حلقتين الأولى والثانية من مسلسل موعد مع الماضي، يوم 17 نوفمبر الجارى، الساعة 6:00 مساءً، بـ دار الأوبرا المصرية، المسلسل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، هدى المفتي، وصبا مبارك.