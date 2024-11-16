شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الإشارة" للمخرج ناصر القطان يمثل الكويت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الكويتي الشاب ناصر القطان عن سعادته الغامرة لاختيار فيلمه "الإشارة" للعرض في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة التى ستنطلق في الفترة من 5 - 14 ديسمبر المقبل، وهو الفيلم الكويتي الوحيد ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان.

وفي تصريح صحفي قال مدير البرامج العربية والكلاسيكية في المهرجان أنطون خليفة إن فيلم "الإشارة" الكويتي حاز على رضا الفريق المنظم بوصفة فيلم مغاير يحمل مفاجآت رائعة وتمثل خطوة إضافية في رصيد السينما الكويتية والعربية.

من جانبة قال المخرج ناصر القطان: إن هذا الاختيار يمثل مصدر فخر واعتزاز كون أن فيلم – الإشارة – هو المشارك الوحيد من دولة الكويت ونال استحسان اللجنة المنظمة لمهرجان البحر الأحمر الذي يعتبر المهرجان الأهم حاليًا في المنطقة والذي يطبق أعلى معايير الجودة العالمية.

فيلم "الإشارة" يتناول حكاية شاب يقف تحت إشارة المرور ويحدق في السماء وتنتشر فعلته الغريبة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مما يثير الفوضي إلى أن يأتى رجل شرطة ليكشف الحقيقة.

القصة مأخوذة من المجموعة القصصية – أبناء الأزمنة الأخيرة – للكاتب فيصل الحبيني وسيناريو وحوار حسين المطوع وتمثيل مساعد خالد وأحمد الشمري وصالح الدرع والفيلم من إخراج ناصر القطان وإنتاج شركة فلمك للإنتاج الفني.

والمعروف أن المخرج ناصر القطان هو مخرج وصانع أفلام كويتي بدات رحلته مع الفنون البصرية عام 2009 مع التصوير الفوتوغرافي ولاحقًا من خلال تصوير الفيديو ودخل عالم الإعلانات عام 2018 ثم أكمل عدة برامج تدريبية في هوليوود.

هذا ويستضيف مهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته المقبلة 120 فيلمًا من 81 دولة منهم 63 فيلمًا طويلاً و54 فيلم قصير و20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول و66 فيلما عربيا و34 فيلما سعوديا.