شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: "الفن السابع" كانت مجلة تثقيفية وتعليمية عن صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمود حميدة عن مجلة الفن السابع التي صدرت في 1997، خلال ندوته المقامة حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، لمناقشة كتاب "مختارات من مجلة الفن السابع".

وقال محمود حميدة: "فكرة المجلة كانت بتاعت باقي المشاركين من الصحفيين والنقاد ولكن أنا كان عندي حلم يبقى فيه مطبوعة تعليمية عن صناعة السينما اللي بشتغل فيها، هم تجربتهم مختلفة لأن ثقافتهم بالمجلات الفنية كانت مختلفة أي اجتماعيات الحقل وليس الصناعة نفسها".

وتابع: "حلمي أنها تبقى مصدر معرفي يتناوله الآخرون ويستفيدوا منها في حياتهم العملية، وعايزين نرتقى شوية بالوعي الذاتي".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".