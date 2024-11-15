جمهور كيفانش تاتليتوغ مستاء بعد الكشف عن مغادرته تركيا نهائيّاً

أعرب جمهور الممثّل التّركيّ، كيفانش تاتليتوغ، عن استيائه وحزنه بعد انتشار أخبار تتحدّث عن استعداده للانتقال للعيش في لندن مع عائلته من أجّل تلقي إبنه التعليم في احدى المدارس هناك.

وأضافت الصحف التركية التي تُعنى بأخبار الفنانين أن نجم مسلسل “العشق الممنوع” استأجر بالفعل منزلاً في لندن ودفع مسبقًا أجار سنة كاملة.

فهل سيؤثّر قرار كيفانش على أعماله الدراميّة والتزاماته خاصة أنه سبق وتعاقد رسميًّا على بطولة مسلسل بعنوان “نجدت ألماس”، الذي يروي قصّة حياة أوّل رجل عصابات تركيّ، والذي برز بوسامته الطّاغية وعمليّات السّطو على البنوك في السّتّينيات؟

المسلسل مبنيّ على السّيرة الذّاتيّة لـ يلدريم ألماس، نجل نجدت ألماس، الذي يحمل عنوان “أبي كان رجل عصابات، لكنّني كنت طفلًا”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

العمل الذي سيعرض على منصّة رقميّة، سيأخذ الجمهور إلى عالم نجدت الماس الإجراميّ وسيكشف عن حياته المضطربة، بدءًا من تحوّله إلى رجل عصابات سرق البنوك في شوارع إسطنبول، ثمّ إلى سنوات سجنه، إضافة إلى علاقاته المثيرة للجدل مع كبار رجال العصابات أيضًا تفاصيل عن حياته العائليّة.

كيفانش سيشارك في إنتاج المسلسل مع شركة القمر أمّا السّيناريو فهو من كتابة ليفانت جانتك.