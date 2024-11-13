أحمد عز يهدي تكريمه من مهرجان القاهرة للزعيم عادل إمام

أحمد عز يسترجع ذكريات دخوله عالم التمثيل

المكرمين في الدروة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - اهدى الفنانتكريمه منبجائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ 45 للمهرجان، للنجم الكبير، قائلاً: "أهدي الجائزة لشخص عزيز عليا وملهم لكل الناس، وقال لي في يوم من الأيام إن الوقت والإلتزام بمثابة أبوك وأمك في هذا المجال، وهذه النصيحة بهديها لأي حد".وقال الفنان أحمد عز، على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، إنه منذ 24 عاماً وقع أمام خيارين الأول أن يستمر في مهنته أو يتجه لمجال التمثيل، ولكنه اختار التمثيل وذلك على عكس رغبة أسرته، لافتاً إلى أنه وقت تصوير أولى أعماله كانت إحدى دوراتعلى وشك البدء، وهنا تمنى حضورها وأن تأتي دعوة رسمية إلى منزله ومكتوب عليها اسمه، ولكن تفاجأ بعدم حدوث ذلك ليقرر أن يذهب إلى القائمين على المهرجان وقتها وطلب منهم دعوة وبالفعل تم الاستجابة لطلبه وأعطوه دعوة رسمية للحضور.وتابع، أثناء مروره على السجادة الحمراء وقتها توقع أن يقوم المصورين بالتقاط عدة صور له ولكن لم يتعرف عليه أحد، مكملًا: "دخلت على الريد كاربت وعديت على الكاميرات ولكن للأسف محدش كان عارفني".واستطرد حديثه قائلاً، أن الأيام تدور ويأتي اليوم الذي يكرم فيه بجائزة تحمل اسم فنانة كبيرة إشارة منه للفنانة فاتن حامامة، مضيفًا: "اسم صاحبة الجائزة هو لوحده جائزة".يمكنكم قراءة .. شريف منير من القاهرة السينمائي: رغبتي في دعم المواهب سبب مشاركتي في فيلم مين يصدق

وتكرم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية 45 والتي سوف تستمر حتى يوم 22 نوفمبر من الشهر ، عدد من الشخصيات منهم المخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة. بدأت مسيرته عام 1982 كمساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "حدوتة مصرية"، ثم "وداعًا يا بونابرت" الذي شارك في كتابة السيناريو له، وذلك تمهيدًا لخطواته التالية كمخرج سينمائي ينتمي إلى تيار سينما المؤلف.

والفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لجهوده ومشواره الفني المميز ، والذي يدائه من خلال فيلم "الشرف" للمخرج شريف شعبان و"كلام الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي، حتى جاءت البداية الحقيقية من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2001.

كما سيتم تكريم المخرج دانيس تانوفيتش ، وهو كاتب سيناريو ومخرج ومنتج، من البوسنة والهرسك. ولد دانيس تانوفيتش في زينيتسا في 20 فبراير عام 1969، تعلم عزف البيانو من كونسرفتوار جامعة سراييفو، قرر الدراسة في أكاديمية الفنون المسرحية في سراييفو، ولكنه تعرض في هذه المرحلة للعديد من الصعوبات حيث توقفت دراسته وتم حصار سراييفو بعد إعلان البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وأثناء دراسته أنتج عدة أفلام وثائقية، وبدأ حياته العملية مخرجًا لبعض مقاطع الفيديو والإعلانات.



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