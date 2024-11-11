أحمد الفيشاوي في يوم ميلاده يرافق صورة والده ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - شارك الفنان أحمد الفيشاوي من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرا م" جمهوره ومتابعيه، صورة من يوم ميلاده والذي يوافق اليوم 11 نوفمبر ويظهر بها صورة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
وجسد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "حسن" يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته، حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي والعمل عليها من خلال أحد تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد؛ بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤوليات عليه.
وجاء الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.
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تعليق أحمد الفيشاويوأرفق الفنان أحمد الفيشاوي تعليقاً على الصورة موضحاً أنه أتم عامه الأربعة والأربعين معلناً عن اشتياقه لوالده الراحل فاروق الفيشاوي وقرر أن يكون هو ونيسه في هذه اللحظة السعيدة، وجاء التعليق كالتالي: "النهارده تميت سن الأربعه و اربعين و أحلي وقت بقضيه مع روقا حبيبي من أيام الجيزة".
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آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائيةعرض مؤخراً للفنان أحمد الفيشاوي فيلم "بنقدر ظروفك"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية من التطرق إلى مصاعب حياة المواطنين.
وجسد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "حسن" يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته، حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي والعمل عليها من خلال أحد تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد؛ بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤوليات عليه.
وجاء الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».