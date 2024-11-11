أحمد الفيشاوي في يوم ميلاده يرافق صورة والده ‏

تعليق أحمد الفيشاوي

https://www.instagram.com/p/DCO8m4co15X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCO8m4co15X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCO8m4co15X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - شارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرا م" جمهوره ومتابعيه، صورة من يوم ‏ميلاده والذي يوافق اليوم 11 نوفمبر ويظهر بها صورة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.‏وأرفق الفنان أحمد الفيشاوي تعليقاً على الصورة موضحاً أنه أتم عامه الأربعة والأربعين معلناً عن اشتياقه لوالده الراحل فاروق ‏الفيشاوي وقرر أن يكون هو ونيسه في هذه اللحظة السعيدة، وجاء التعليق كالتالي: "النهارده تميت سن الأربعه و اربعين و أحلي وقت ‏بقضيه مع روقا حبيبي من أيام الجيزة".‏

يمكنكم قراءة: أحمد الفيشاوي عن صورته مع والده: شفتوا التكنولوجيا وصلتنا لإيه!

آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية

عرض مؤخراً للفنانفيلم "بنقدر ظروفك"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية ‏من التطرق إلى مصاعب حياة المواطنين.وجسد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "حسن" يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة ‏يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته، حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي والعمل عليها من خلال أحد ‏تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد؛ بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤوليات عليه.‏وجاء الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، ‏يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».