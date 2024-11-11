مشوار منى زكى السينمائي في 26 سنة قبل تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

موهبة تجمع بين الجاذبية والذكاء

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البداية في التلفزيون و 10 مسلسلات خلال 3 سنوات

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ثنائية ناجحة واستثنائية مع أحمد السقا

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - يُكرّمفي دورته الرابعة المقامة في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، الفنانة المصريةكواحدة من أبرز الممثلات الناجحات في الوطن العربي وصاحبة مسيرة سينمائية مميزة خلال سنوات عملها، لتضيف مني زكي تكريماً جديداً إلى دولاب جوائزها وتكريماتها التي حصلت عليها خلال مشوار الفني.تعد منى زكي واحدة من أبرز فنانات جيلها لما قدمته من أعمال متنوعة ومختلفة حققت من خلالها جماهيرية كبيرة وسط الجمهور المصري والعربى، لاسيما وأنها تمتعت بموهبة كبيرة وجمعت بين الجاذبية والحرفية والذكاء في اختيار الأدوار المناسبة لها، وذلك ساعدها على تجسيد كافة الأدوار ما بين الدرامي والإجتماعي والكوميدي وكذلك التنوع بين السينما والدراما والمسرح.يمكنكِ قراءة.. تأثر وبكاء منى زكي في مهرجان البحرين السينمائي: اكتأبت وقعدت في البيت مضطرةبدأتمسيرتها في التمثيل على مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان أول عمل فني لها هو مسرحية "بالعربي الفصيح"، مع الفنان محمد صبحي، وحينها شاهدها المخرج إسماعيل عبد الحافظ، واختارها لتقديم أحد الأدوار في مسلسل "" والذي وضعها على طريق التمثيل الذى كانت تتمناه، وانطلقت بعد ذلك في عالم التمثيل وشاركت في العديد من المسلسل بداية من منتصف تسعينات القرن الماضي.شاركتفي 10 مسلسلات خلال 3 سنوات فقط أبرزها "ليالي الحلمية الجزء الخامس"، "نصف ربيع الآخر"، "خالتي صفية والدير"، "زيزينيا الجزء الأول: الولي والخواجة"، "أهالينا"، "أسرار خاصة"، "يا مسافر وحدك" لتأتي لها الفرصة وتقتحم عالم السينما من أوسع أبوابها عام 1998 بالمشاركة في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع عمالقة من صناع السينما الفنان أحمد زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة.هذا العام شهد انطلاقةكنجمة سينمائية صاعدة على الساحة حيث شاركت أيضاً خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع محمد هنيدي والذي حقق نجاحاً استثنائياً وقتها وساهم في إتاحة الفرصة لكل من شارك فيه للإنطلاق في عالم السينما بعد ذلك مثل منى زكي، أحمد السقا، غادة عادل، هاني رمزي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب وغيرهم، كما شاركت مني في ثالث أفلامها خلال هذا العام وهو "القتل اللذيذ" مع ميرفت أمين وإلهام شاهين.صعدتبعد ذلك للأدوار الأولى في السينما بعد ذلك وقدمت العديد من الأفلام الناجحة وجاءت كالتالي:"ليه خلتنى أحبك" أمام كريم عبد العزيز، "عمر 2000" أما خالد النبوي، "الحب الأول" أمام مصطفى قمر، "أيام السادات" أمام أحمد زكي، "من نظرة عين"، "سهر الليالي"، "خالتي فرنسا" بمشاركة عبلة كامل، "دم الغزال" بمشاركة يسرا ونور الشريف، "أحلام عمرنا" مع مصطفى شعبان، "أبو علي" أمام كريم عبد العزيز، "حليم" أمام أحمد زكي"، "ولاد العم" أمام كريم عبد العزيز وشريف منير.استطاعت خلال فترة توهجها في السينما أن تشكل ثنائية فنية ناجحة واستثنائية مع أحمد السقا الذي كان وقتها أبرز نجوم الشباب الصاعدين، حيث أسفرت هذه الثنائية عن 5 أفلامه من أبرز ما قدما الثنائي في السينما وهي:"أفريكانو"، "مافيا"، "عن العشق والهوى"، "تيمور وشفيقة"، "من 30 سنة" و"العنكبوت" الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2022 وسجل آخر تعاون بين الثنائي في السينما.إقرأي أيضاً.. بين الإيرادات واكتشاف النجوم.. منْ فتح الطريق أمام جيل الشباب في السينما؟وفي عام 2007 خاضتتجربة البطولة المطلقة في السينما وتصدرت بطولة فيلم بمفردها للمرة الأولى في وقت كان النجوم الشباب المسيطرين على البطولات السينمائية وأفيشات الأفلام لاعتبارات خاصة بشباك التذاكر، وقدمت منى زكي البطولة المطلقة لفيلم "احكي يا شهرذاد" أمام الفنان حسن الرداد، وكررت منى التجربة كبطلة سينمائية خلال أفلام:"أسوار القمر"، "الصندوق الأسود" و"رحلة 404 "والذي تم أختياره لتمثيل مصر في اختيارات الأوسكار لعام 2024.مسيرةالسينمائية التي امتدت 26 عاماً كانت مليئية بالنجاحات، حيث حصدت العديد من الجوائز عن أدوارها السينمائية التي قدمتها طوال رحلتها مع السينما، ولعل أبرز إنجازاتها هو تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والتي أقيمت عام 2022 حيث نالت جائزة فاتن حمامة للتميز، وتستكمل منى نجاحاتها بالتكريم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»