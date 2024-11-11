تامر حسني يحطم الأرقام مجدداً: ٣٠٠ ألف شخص في القرية العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم المصري تامر حسني أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ الإمارات، حيث حضر أكثر من ٣٠٠ ألف شخص في افتتاح مهرجان “القرية العالمية” بدبي.

وأكد الأستاذ أسامة رشدي، المنسق العام للمهرجان، أن هذا التجمّع الكبير لم يحدث من قبل مع أي فنان، سواء عربي أو أجنبي، مشيرًا إلى أن شعبية تامر حسني استثنائية وغير مسبوقة في عالم الفن، حيث تُظهر الأرقام والإحصائيات ذلك بوضوح.

ويعد هذا الرقم الكبير استمرارًا لإنجازات حسني، الذي حطم سابقًا أرقامًا قياسية بحضور ٤٠٠ ألف شخص في حفل بالمملكة المغربية، مما جعله يحقق أرقامًا أسطورية يصعب تكرارها.

أشعل تامر حسني أجواء الحفل بأداء مجموعة كبيرة من أنجح أغنياته التي لاقت تفاعلًا هائلًا من الجمهور، حيث تعالت الهتافات باسمه وترددت كلمات الحبّ له بين الحاضرين. وقدّم تامر مجموعة من أبرز أغانيه التي ألهبت حماس الجماهير، مما خلق جوًا استثنائيًا من التفاعل والحماس لا يُنسى.

أضفى تامر حسني على الحفل أبعادًا خاصة من خلال تواصله المباشر مع الحضور وتفاعله المستمر معهم، ليصبح المسرح ساحة من التفاعل الحيّ والأصوات المتناغمة. وبحركاته وروحه المرحة، استطاع أن يُثري الجو بحالة استثنائية من الطاقة والحيوية التي عكست محبة الجمهور الكبيرة له وتعلقهم بموسيقاه، ليكون الحفل بمثابة احتفال جماعي غير مسبوق ستتردد أصداؤه في ذاكرة عشاقه.

وعبّر تامر حسني عن شكره وامتنانه للجمهور بنشر صور من الحفل على حسابه في “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “تشرفت بافتتاح القرية العالمية بدبي، كل الشكر للجمهور العظيم الإماراتي، وكل من حضر من الجاليات العربية والأجنبية، والجالية المصرية الكبيرة التي كانت موجودة. شرفتوني… شكرًا للقرية العالمية… شكرًا روتانا… شكرًا أستاذ أسامة رشدي المنسق العام للمهرجان”.