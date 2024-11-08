شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى عبود يعود لحل لغز جديد فى أحداث مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب توبه، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث يعرض المسلسل يوم 9 نوفمبر المقبل، ويعود المحامى لطفى عبود - والذى يجسده الفنان صدقى صخر ومساعده راضى الأسيست - والذى يجسده الفنان عمرو وهبة لحل لغز جديد فى إحدى القضايا المهمة فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، وكان لطفى عبود أحد ابرز الشخصيات في الجزء الأولى من مسلسل صوت وصورة الذى عرض العام وحقق نجاحا كبيراً وقت عرضه.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقى صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعى ورامى الطمبارى، نادين، أحمد الشامى، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

"رقم سرى" يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.