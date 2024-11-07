شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مصطفى متولى ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان عمر مصطفى متولى ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى خلال حلقة تذاع على الراديو 9090 اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء حتى السابعة، يتطرق فيها إلى كواليس فيلمه الأخير بنسيون دلال.

أيضاً يتطرق عمر مصطفى متولى إلى حكايات حول أعماله، والبرنامج الذى يقدمه عبر منصات السوشيال ميديا التابعة له مع عدد من النجوم والنجمات.

كما يتحدث عن أعماله المقبلة الذى يستعد لها خلال الآونة المقبلة، وذلك خلال برنامج الراديو بيضحك الذى يذاع الخميس من كل أسبوع، والذى استضاف مؤخراً عدد من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، هشام ماجد، حمادة هلال، غادة عبد الرازق، فيفي عبده.