عائشة بن أحمد تعلق على اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - عبرت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، عن سعادتها، لاختيارها ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي سوف تنطلق فعاليتها في الفترة من 13 نوفمبر من الشهر الحالي، وتستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر. عائشة بن أحمد تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعية الـ"فيسبوك" معلقة: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45".

أعضاء لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي كان قد كشف مهرجان القاهرة السينمائي، صباح أمس الأحد 3 نوفمبر، عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية كلاً من دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) مخرج وكاتب سيناريو من البوسنة، وأحمد حافظ مونتير من مصر، وأندريا بالاورو مخرج من إيطاليا، وأنجيلا مولينا ممثلة من أسبانيا، وأنوشا سويتشا كورنبونج مخرجة من تايلاند، وسيلفي بيالا منتجة وكاتبة من فرنسا، وعائشة بن أحمد ممثلة من تونس.



يمكنكم قراءة .. عائشة بن أحمد لـ الخليج 365: بدون سابق إنذار أرهقني نفسياً ومشهد المواجهة هو الأصعب آخر المشاركات الدرامية للفنانة عائشة بن أحمد يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت في مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، الذي دارت أحداثه حول زوجين "موران" آسر ياسين و "ليلى" عائشة بن أحمد، حيث تصل علاقتهما إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفاً صادماً حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.

العمل من إخراج هاني خليفة وتأليف عمار صبري، وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم جهاد حسام الدين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح وآخرون.



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