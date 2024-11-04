طرح الملصق الدعائي لفيلم الهنا اللي أنا فيه.. هكذا ظهر أبطاله 

بوستر فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

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"الفستان الأبيض" أحدث أفلام ياسمين رئيس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - "" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، مريم الجندي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سراً خطيراً يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على الترويج للفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام" إذ نشرت الملصق الدعائي الأول له، وظهر من خلاله أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، معلقة: "الهنا اللي أنا فيه قريباً بجميع دور العرض".يمكنكم قراءة ... أربعة نجوم بأول بطولة مطلقة في دراما رمضان 2025عرض للنجمةفيلم "الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة السينمائي والذي انتهت فعاليات دورته السابعة خلال اليومين الماضيين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.وشارك في العمل عدد آخر من النجوم وهم أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي ، ميمي جمال، وآخرين، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».