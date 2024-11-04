فن ومشاهير

طرح الملصق الدعائي لفيلم الهنا اللي أنا فيه.. هكذا ظهر أبطاله 

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - "الهنا اللي أنا فيه" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، مريم الجندي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سراً خطيراً يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

بوستر فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على الترويج للفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام" إذ نشرت الملصق الدعائي الأول له، وظهر من خلاله أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، معلقة: "الهنا اللي أنا فيه قريباً بجميع دور العرض".
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https://www.instagram.com/p/DB81xkQoo6M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


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"الفستان الأبيض" أحدث أفلام ياسمين رئيس

عرض للنجمة ياسمين رئيس فيلم "الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة السينمائي والذي انتهت فعاليات دورته السابعة خلال اليومين الماضيين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.
وشارك في العمل عدد آخر من النجوم وهم أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي ، ميمي جمال، وآخرين، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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