كواليس عودة الحياة إلى مسلسل أمير العوامري بعد توقف طويل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - استطاع القائمون على مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة، حل الأزمات الإنتاجية التي تسببت في توقف تصوير العمل منذ شهر بداية شهر فبراير الماضي وخروجه من العرض في موسم دراما رمضان 2024، وشهد المسلسل انفراجة كبيرة خلال الأسابيع الماضية وسط الاستعداد للعودة إلى التصوير مرة أخرى.

منتج جديد ينقذ "أمير العوامري"

كشف مصادر مقربة لـ"الخليج 365" كواليس عودة مسلسل "أمير العوامري" إلى الحياة مرة أخرى، بعدما تم تغيير المنتج الأساسي وهو هيثم فاروق الذي كان قد صور أسبوعاً كاملاً في الأحداث قبل تعثره مالياً، ليحصل المنتج ممدوح شاهين على حقوق استكمال إنتاج المسلسل، حيث استطاع بالفعل الاتفاق مع إحدى القنوات المصرية على عرض العمل حصري على شاشتها فى رمضان 2025، على أن تكون القناة شريكة في الإنتاج.

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وأشارت المصادر إلى أن المنتج ممدوح شاهين بدأ بالفعل التحدث مع أبطال وبطلات مسلسل "أمير العوامري" وأخبرهم باستكمال تصوير العمل وعرضه في موسم دراما رمضان 2025، حتى يكون العمل فى حساباتهم، إضافة إلى تنسيق مواعيد التصوير تمهيداً لاستنتاف التصوير وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

هاني سلامة رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية

يُجسّد هاني سلامة خلال أحداث المسلسل، شخصية رجل الأعمال "أمير العوامري"، الذي يواجه العديد من الصراعات؛ ساعياً لاستخدام نفوذه. وعلى المستوى الاجتماعي، يظهر كرجل متزوج من ميرهان حسين، ولكنه متعدد العلاقات النسائية؛ إذ يتزوج مرة أخرى في الوقت نفسه، وتربطه علاقة مع أكثر من فتاة من المحيط المتواجد حوله.

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مسلسل "أمير العوامري" بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، ميرهان حسين، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، سلوى خطاب، خالد زكي، مها نصار، دنياالمصري، هاجرالشرنوبي، غنوة محمود، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، أحمدالنقلي، هيثم فاروق، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمدالنقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان هاني سلامة، عرض أولى تجاربه في عالم دراما المنصات الرقمية بعنوان: "الذنب"، المكون من 10 حلقات فقط. ويشاركه البطولة كلٌّ من: درة، ماجدالمصري، محمدالقس، ريم سامي، وطارق النهري. وهو قصة شاهينازالفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، وتدور أحداثه حول قصة حب تصل إلى طريق مليء بالمخاطر. ويجسد هاني سلامة شخصية طبيب بمستشفى للأمراض النفسية.



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