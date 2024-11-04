شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لفيلم نيكولاس كيج Longlegs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Longlegs للنجم العالمى نيكولاس كيج، على تقييم وصل إلى 86% من قبل 300 ناقد عالمى على موقع Rotten Tomatoes، منذ عرضه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

وكان قد عُرض فيلم الرعب الجديد للنجم العالمى نيكولاس كيج، Longlegs، بشكل مفاجئ، ولاقى ردود فعل حماسية من النقاد والحضور، كجزء من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، كان الجمهور حاضرًا في مسرح Aero لعرض سري تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً.

وفي قاعة المسرح، ظهر على الشاشة شعار الفيلم الموسيقي القادم Wicked، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا هوالفيلم المقرر عرضه، ألا أنه تبين أن عرض اسم الفيلم كان مجرد مزحة من قبل المهرجان، الذي كشف أن الذى سيعرض هو Longlegs، ومن ثم ظهر كاتبه ومخرجه أوز بيركنز، وقدم مقدمة عن الفيلم قبل أن يستقبل بطل العمل نيكولاس كيج على المسرح.

قال كيج عن الفيلم: "كان الناس يسألونني: "كيف لا يمكنك وضع وجهك على الملصق أو المقطع الدعائي لـLonglegs؟، ولكننى أخترت وضع صورة الوحش بدلا منى لجعل الأمر أكثر تشويقا".

وأضاف كيج أنه يقدم شخصية قاتل متسلسل في مسلسل Longlegs، وكانت ردود أفعال النقاد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، واصفين إياه بأنه "الفيلم الأكثر إثارة للقلق لهذا العام"، بالإضافة إلى أن العمل "مائة دقيقة من الرعب المتواصل والمكثف".

وأشار أحد الحاضرين إلى أن الفيلم "كان مجنوناً للغاية" لدرجة أن امرأة خلفهم بدأت بالبكاء في منتصف عرضه.