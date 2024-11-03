حميد الشاعري يخضع لجراحة عاجلة.. وهذه تفاصيل حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرى الفنان حميد الشاعري عملية جراحية خطرة في العين بأحد المستشفيات الخاصة، استغرقت ما يقرب من ساعتين.

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى أن العملية التي أجراها حميد الشاعري تعد من النوع الخطر، حيث كانت في شبكية العين، وأنه جاء إلى المستشفى يشكو من ألم شديد في العين وأكد أنه يعاني من هذا الألم منذ فترة، ولكن ازداد الألم منذ أيام، وقرر الطبيب المعالج إجراء عملية جراحية فيها.

يُذكر أن حميد الشاعري أثار جدلا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع مصوّر له على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن حدوث مشاجرة ومشادة كلامية بينه وبين مصفّف شعر في منطقة التجمع الخامس.

ونشر مصفّف الشعر الفيديو عبر حسابه في “فيسبوك”، وتناقله عدد من نشطاء الموقع، وقد ظهر فيه حميد الشاعري وهو يقوم من على الكرسي منفعلاً ومحتدّاً على الحلّاق بسبب قصّة الشعر التي لم تكُن بالشكل الذي طلبه منه، ثم يُخرج الأموال من جيبه ويُلقي بها على الأرض، ليبدأ الجدل والنقاش بين الشاعري ومصفّف الشعر.