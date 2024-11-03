تامر حسني يواصل تقديم المفاجآت لجمهوره في حفلاته

واصل الفنان تامر حسني، تقديم المفاجآت لجمهوره في حفلاته حيث نشر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو من الحفل الذي أحياه في نادي هليوبوليس الشروق، ظهر خلاله وهو يفاجئ الحاضرين بحضوره الاستثنائي وأدائه المبهر، حيث اختار هذه المرة أن يفتتح عرضه بطريقة استعراضية غير تقليدية، ففاجأ الجمهور بدخوله إلى المسرح من منتصفه، حيث ظهر على بساط متحرك رفعه تدريجيًا نحو أعلى نقطة على خشبة المسرح.

أبدع تامر حسني بالغناء والعزف على الغيتار، وسط مؤثرات بصرية مدهشة أقرب إلى تقنيات الهليوغرام، فيما بدا كأنه يتخطى السحاب، ويحلق بين النجوم في الفضاء، وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "إرجعلي"، حيث ألهب هذا المشهد الحماسي قلوب الحاضرين الذين علت صيحاتهم وتفاعلهم مع العرض الاستثنائي.

مع وصول الحفل إلى منتصفه، عاد تامر ليبهر الجمهور مرة أخرى بظهور مفاجئ من بين الصفوف الخلفية على حامل هيدروليكي، في حركة أشبه بعروض الخدع السحرية العالمية، ما أضفى المزيد من التشويق والإثارة، ليتفاعل الجمهور بحماس كبير لأداء حسني الذي أضفى على الحفل أجواء من السحر والابتكار، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء والاستعراض في الوطن العربي.

وعلق تامر على الفيديو بكلمات شكر موجهة إلى إدارة الحفل والقائمين عليه، ثم كشف تفاصيل موافقته على أدائه للحركة الاستعراضية التي وصفها البعض بـ"الخطيرة"، وقال: "الحقيقة أنا عملت دخلة أول مرة أعملها.. وبجد أنا مش عارف دخلت كده إزاي، وإزاي قلبي طاوعني أعمل الدخلة دي.. لا وبغني ورايق أوي وبشارك الجمهور الغُنا.. بس أنا دايمًا بقول الحب اللي بشوفه منكم يستاهل كل المجهود الكبير اللي بعمله عشانكم وأكتر. كل الشكر ليكم حبايب قلبي".

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