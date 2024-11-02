شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول وريال مدريد مايكل أوين فى القاهرة للمشاركة بفيلم الحريفة 2 والان مع تفاصيل الخبر

وصل النجم الإنجليزي مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، إلى القاهرة لتصوير مشاهده في فيلم "الحريفة 2"، وبدأ أوين رحلته بزيارة الأهرامات قبل أن يتجه لبداية تصوير مشاهد الفيلم والذي يحل فيه كضيف شرف.



مايكل أوين



أوين



مايكل أوين وطارق الجناينى

مايكل أوين لديه مسيرة حافلة بالإنجازات سواء مع الفرق الإنجليزية ليفربول واليونايتد أو مع ريال مدريد في مسيرة كروية دامت لمدة 17 عامًا، ومعروف أنه أصغر هداف في الدوري الإنجليزي، وحصد لقب أفضل لاعب صاعد، وأفضل شخصية رياضية من استفتاء بي بي سي، وحصد كذلك على جائزة الكرة الذهبية عام 2001.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.