دانييلا رحمة ساحرة بأول ظهور رسمي لها بعد زواجها

ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهرو رسمي علني لها بعد زواجها من الفنان ناصيف زيتون، شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص.



وإرتدت دانييلا فستاناً باللون الأحمر الفاتح، طويل وواسع، وبقبة عالية وأكمام طويلة، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، ردت دانييلا شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وكانت دانييلا قد شاركت الجمهور، صورة جديدة برفقة زميلها الممثل السوري معتصم النهار، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

وقد ظهر الثنائي من المملكة العربية السعودية، ومن الواضح أنهما بدأ التحضير لمسلسلهما الجديد.

ويتعاون دانييلا رحمة ومعتصم النهار سوياً هذا العام من خلال مسلسل "نفس"، إلى جانب الممثل السوري عابد فهد والممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله، من إخراج إيلي السمعان، وتأليف الكاتبة السورية إيمان سعيد، وهو التعاون الأول بين شركة الصباح ودانييلا رحمة.