ميرنا نور الدين تتألق بلوك شيك مميز.. وسعر خيالي لحقيبة يدها من Louis Vuitton

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين متابعيها، بإطلالتها بصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع بغاية الجمال، وكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأبيض، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ميرنا نور الدين بيدها حقيبة من دار أزياء Louis Vuitton، وصل سعرها إلى 3,517 دولار.

وكانت نشرت ميرنا نور الدين صوراً من كواليس تصوير مسلسلها "الحشاشين"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ووجهت رسالة شكر بعد الإنتهاء من تصوير هذا العمل، وقالت: "بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم، كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا، شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبدالرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا، شكر كبير للنجم الكبير كريم عبدالعزيز علي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا، مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، إلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله، الحمدلله".

