بالصور – كايلي جينر تُثير الجدل بلوك جريء بمناسبة الهالوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال خاص بالهالوين، اختارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أن تثير الجدل بلوك مستوحى من صورة البوستر الشهير للفيلم “Striptease” الذي قامت ببطولته الممثلة ديمي مور.

ظهرت كايلي في الصورة دون ارتداء أي ملابس، مقلدةً تمامًا وضعية جلوس مور وتصفيفة شعرها التي بدت متطايرة في البوستر، حيث عمدت إلى إخفاء ملامح جسمها بطريقة جريئة ومشابهة للأصل.

وفي سياق آخر، احتفلت العائلة بعيد ميلاد والد كايلي وكيندال جينر، كايتلين جينر، الذي بلغ عامه الـ 75 في ماليبو، حيث حضر المناسبة أفراد العائلة، بمن فيهم كيم كارداشيان التي نشأت مع كايتلين منذ زواج والدتها كريس جينر.

وقد لاحظ الجمهور غياب كايلي وكيندال عن الحفل وعدم مشاركتهما أي منشور عبر وسائل التواصل لتهنئة والدهما، المعروف سابقًا باسم بروس جينر، والذي قام بالتحول الجنسي قبل سنوات ليصبح كايتلين جينر.