زوج شيماء سيف عن تأخر الإنجاب: “المشكلة عندي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح المنتج محمد كارتر، زوج النجمة شيماء سيف، السبب وراء عدم إنجابهما لطفل بعد مرور ست سنوات على زواجهما، مشيراً إلى أن المشكلة تعود إلى معاناته من وضع طبي خاص. كما أكد على صبر شيماء سيف وتحملها لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

نشر كارتر صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستغرام، وكتب معلقًا: “من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتي لو خسيتي هاتخلفي، ودلوقتي لما شيماء خست الناس بتقولها كده يعني هاتخلفي، وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله”.

وأضاف كارتر: “حتى الناس اللي أعرفهم بيقولولي كده، ومحدش فيهم فكر إنها سليمة ومعندهاش مانع، غير إنها مراتي. لو شيماء كانت اتجوزت حد غيري، كان زمانها مخلفة عادي”.

وأوضح كارتر أن القدر جمعهما، ومع الوقت اكتشفا وجود مشكلة في الإنجاب لديه، مؤكدًا على إيمان شيماء بقدرة الله قائلًا: “كل شيء بميعاد، وميعادنا لسه مجاش وهايجي إن شاء الله”.

يُذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا منذ 19 أكتوبر 2018، ورغم الشائعات حول انفصالهما منذ عام 2021، إلا أن شيماء كانت تتجاهل الرد وتواصل نشر صورها السعيدة مع زوجها.