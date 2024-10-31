سوسن بدر تُكرّم في مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكرم مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا في حفل افتتاحه يوم الأحد المقبل بالعين السخنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، تقديرًا لمشوارها السينمائي الحافل ولدعمها المتواصل للأفلام القصيرة ولمشروعات طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية.

وأعربت سوسن بدر عن سعادتها بالتكريم من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدًا، وهي نوعية من الأفلام التي نالت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا. وذكرت بدر أنها تحرص على المشاركة في مشروعات تخرج طلبة معهد السينما دعمًا للمواهب الصاعدة التي تحتاج لمن يأخذ بيدها في بداية مشوارها، وأعربت عن فخرها بالأفلام القصيرة التي شاركت بها مع مواهب حقيقية.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، على أهمية تكريم سوسن بدر، مشيدًا بقيمتها الفنية ودورها الكبير في دعم مشروعات الطلبة. وأوضح أن المهرجان سيعقد في صباح يومه الثاني ندوة تكريمية للفنانة، رغم ارتباطاتها بالسفر للمشاركة في تحكيم مهرجان البحرين السينمائي الدولي.

وصرح زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، بأن تكريم المهرجان يشمل أصحاب العطاء الفني الكبير، وفي مقدمتهم سوسن بدر التي لم تبخل بتقديم الدعم لمشروعات الطلبة، حيث منحتهم ثقلًا فنيًا ساهم في بناء تجربتهم العملية.