فرح الهادي تكـ ـشف عن مرض إبنها آدم

ميرنا وليد - بيروت - أثارت مشهورة السوشال ميديا الكويتية، فرح الهادي، ردود فعل واسعة بعد أن كشفت عن مرض ابنها، آدم، والذي لم يترك لها المجال للتواصل مع متابعيها كما اعتادت.



وجاء ذلك بعد أن تلقت فرح تعليقًا من إحدى المتابعات، التي وصفتها بـ"الرفلة"، موجهة لها انتقادات بسبب غياب الصور اليومية لابنها.

وردت فرح على التعليق باستنكار، موضحة أنها ليست في أفضل حالاتها، حيث أن ابنها يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مما جعلها غير قادرة على إنتاج محتوى جديد. وأكدت أنها تشعر بالتعب والإرهاق بسبب حملها، مما زاد من صعوبة وضعها الحالي.

ولم تدع فرح الفرصة تمر دون أن تطمئن متابعيها، حيث شاركت صورة لابنها في عيادة الطبيب، وعلقت قائلة: "آدم حبيبي مريض منذ أمس وحرارته مرتفعة، لذلك لا أستطيع أن أقدم محتوى جديد". وأشارت إلى أنها في انتظار عودة زوجها عقيل من السفر لتوثيق لحظات ابنه، مضيفة: "لا أستطيع فعل ذلك بمفردي في ظل حالتي الحالية".