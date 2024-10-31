أمينة خليل تكشف عن عودتها إلى المسرح وتحديات دورها السينمائي في “شقو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال جلسة نقاشية للحديث عن استراتيجيات بعض الفنانين لتقديم أدوار متميزة تعكس مواهبهم وتطلعاتهم في السينما، وشارك فيها عدد من النجوم من بينهم: أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبي، وعلي قاسم، وأسماء جلال، تمّ التطرق إلى الحديث عن المسرح.

وكشفت أمينة خليل أن بداياتها الفنية كانت من خلال المسرح، مشيرةً إلى أنه من أجمل أيام حياتها، مؤكدةً أنها استغلت الفرصة هذا العام للعودة إلى المسرح، واستمتعت بتجربتها خلال بروفات العرض، وأنها كانت متحمسة وشعرت برهبة المسرح، وعبّرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور الإيجابية أثناء العرض.

وعن تجربتها الأخيرة في السينما من خلال فيلم “شقو”، أكدت أمينة خليل صعوبة الدور الذي قدّمته والتحديات التي واجهتها خلال ممارستها التدريبات المكثّفة، بإشراف مدرّبتها جيهان النصر، قبل أن تجسّد الشخصية بصدقية.

وأكدت أمينة خليل أن الثقة التي منحها إياها المخرج كريم السبكي، كانت الدافع الأساسي لنجاحها في هذا الدور المعقّد.