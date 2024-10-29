فن ومشاهير

استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي

تصوير - علاء أحمد

في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، لفتت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة من تصميم دار الأزياء “Zahan”.

الفستان جاء بتصميم “هاند ميد” بالكامل، بقيمة 65 ألف جنيه، وفقاً لما ذكرته الدار في تصريح لـ الخليج 365.

3fc2c813-99a7-4570-8d91-5c8c6e9beac4

تميّز الفستان بلونه الذهبي البراق وقصته الجريئة بصيحة الـ”كب” وفتحة ساق طويلة من الجانب، ما أضفى لمسة من الجاذبية على الإطلالة.

وزينت منطقة الصدر بشراشيب باللون الأحمر الداكن، مما أضاف تفاصيل لافتة.

تداولت دار “Zahan” صور البروفا الأولية للإطلالة، حيث كانت كارولين ترتدي قفازاً من الشيفون المطرز بلون الفستان، إلا أنها فضلت الاستغناء عنه عند ظهورها على السجادة الحمراء.

0f100bf0-77c3-4caa-9143-38fbf3be2d80

اقرأ أيضا:

فستان سعره يتخطى الـ 100 ألف جنيه.. 15 صورة لإطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة

نيللي كريم تتألق في الجونة بفستان من الأورجانزا.. ارتدته لاعبة قبلها وهذا سعره

سعره مليون و170 ألف.. 15 صورة لـ نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة

تشبه بدلة مايكل جاكسون| تفاصيل إطلالة يسرا في الجونة.. ارتدتها فنانة من 6 سنوات وهذا سعر البنطلون

فستان أمينة خليل في الجونة.. سعره تخطى الـ 400 ألف وارتدته عارضة أزياء قبل عامين في خطوبتها (صور)

20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

80 صورة| براقة وأنيقة.. استوحي إطلالتك من أبرز 10 فساتين خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بنطلون تامر هجرس وفستان مايان السيد ..50 صورة من فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

تجاوز سعرها 200 ألف جنيه.. آسر ياسين ببدلة التويد على ريد كاربت الجونة السينمائي

جمال وجاذبية.. من هي ملكة الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة؟.. 10 صور تكشف

جريئة وجميلة عوض ساحرة.. 60 صورة للنجمات في رابع أيام مهرجان الجونة

بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات ظهرت بفساتين خطفت الأنظار

20 صورة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في رابع أيام الجونة السينمائي

بفتحة الساق الجريئة.. 25 صورة لنجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة

جريء وقصير وساحر.. 100 إطلالة للنجمات في رابع أيام الجونة السينمائي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا