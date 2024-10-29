استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي

تصوير - علاء أحمد

في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، لفتت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة من تصميم دار الأزياء “Zahan”.

الفستان جاء بتصميم “هاند ميد” بالكامل، بقيمة 65 ألف جنيه، وفقاً لما ذكرته الدار في تصريح لـ الخليج 365.

تميّز الفستان بلونه الذهبي البراق وقصته الجريئة بصيحة الـ”كب” وفتحة ساق طويلة من الجانب، ما أضفى لمسة من الجاذبية على الإطلالة.

وزينت منطقة الصدر بشراشيب باللون الأحمر الداكن، مما أضاف تفاصيل لافتة.

تداولت دار “Zahan” صور البروفا الأولية للإطلالة، حيث كانت كارولين ترتدي قفازاً من الشيفون المطرز بلون الفستان، إلا أنها فضلت الاستغناء عنه عند ظهورها على السجادة الحمراء.

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