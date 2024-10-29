مرة جديدة.. رانيا يوسف تثـ ـير الجدل بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية رانيا يوسف حالة من الجدل مرة جديدة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة وملفتة للأنظار، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، في العرض الخاص بفيلم "الكل يحب تودا".



وقد إختارت رانيا يوسف لهذه المناسبة فستاناً قصيراً من الأمام، وطويلاً من الجهة الخلفية باللون الأزرق الفاتح، وبفتحة من الجهة العليا باللون الفضي، ونسقت معه حذاء باللون البيج، وحقيبة يد صغيرة باللون نفسه، مع مجموعة مجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، تركت رانيا شعرها الكيرلي منسدلاً، وطبقت مكياجاً ترابياً بارز يليق بملامحها.