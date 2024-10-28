شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل وبسنت شوقى ونسرين طافش على ريد كاربت فيلم الجميع يحب تودا بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المغربي "الجميع يحب تودا" والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، منهم: المخرج أمير رمسيس، عمر الشناوي، بسنت شوقي، أمينة خليل، رانيا يوسف، نسرين طافش، نينا مغربي، راندا جبر.

وتدور أحداث الفيلم حول تودا ابنة القرية الريفية النائية التي تضطرها الظروف وأعباء تربية ابنها الوحيد للانتقال إلى الدار البيضاء، حيث تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



بسنت شوقي علي ريد كاربت فيلم الجميع يحب تودا في مهرجان الجونة



أمينة خليل



بدء توافد النجوم علي ريد كاربت فيلم الجميع يحب تودا في مهرجان الجونة