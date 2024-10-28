كارثية وجريئة للغاية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة إنجي المقدم في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وقال إيلي إطلالة الفنانة إنجي المقدم سيئة للغاية وقصة "الكب" غير متساوية، ولكن قصة الشعر والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة 3.5 من 10.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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