الحزن يدّق باب مساري بعد خسارته أقرب الناس في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الفنان العالمي ذو الأصول اللبنانية، مساري، بوفاة اثنين من أعمامه في لبنان، حيث أعلن عن النبأ الحزين عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، دون الإفصاح عما إذا كانا قد فارقا الحياة نتيجة للأحداث الجارية في لبنان.

وأعرب مساري عن ألمه لفقدان أقربائه، وهما جمال عبود ودكتور حمزة سليم، طالبًا من المتابعين الدعاء لروحيهما بكتابة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.”

في سياق مختلف، يعيش مساري أوقاتاً مليئة بالمشاعر المختلطة، حيث ينتظر مع زوجته سحر جولستاني مولودهما الأول، إذ سبق للثنائي أن أعلنا عن الخبر السعيد عبر حساباتهما على إنستغرام، في مقطع فيديو ظهر فيه مساري واضعاً يديه على بطن زوجته تعبيراً عن سعادتهما.

وعلق الثنائي: “لا يمكننا وصف حماستنا.. متشوّقين للقائك يا صغيرنا.”