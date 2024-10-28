بعد الأزمة الصحية.. أحمد سعد يفاجئ جمهوره بهذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره، وعبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، بعودته لإحياء الحفلات، حيث نشر فيديو يعلن فيه عن حفلاته الجديدة في الرياض، وذلك في أيام 12 و13 و14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتكون أولى الحفلات التي يحييها بعد تخطيه الأزمة الصحية التي منعته من الغناء، وإلغاء حفلاته في الفترة الماضية.

ويأتي إعلان سعد عن الحفلات بعد الجدل الذي أحدثه الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، الذي نشر صورة برفقة سعد عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، وعلّق عليها قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

وأعاد سعد نشر الصورة عبر حسابه في “إنستغرام” وعلّق عليها قائلًا: “في حاجات بتحصل في العمر مرة واحدة اسمها أحمد طارق يحيى صحبي وأخويا”.

وأثارت الصورة جدلاً بين جمهور أحمد سعد وبدأت تساؤلاتهم عن حالته الصحية، حيث ظهر في الصورة وهو يبتسم إلا أنه كان يلفّ رقبته بوشاح ويرتدي الملابس الثقيلة، فيما شكك آخرون في حقيقة الصورة وأنها تعتبر ظهوره الأول بعد وعكته الصحية، وخضوعه لعملية جراحية بالفك، خاصة أنه ظهر في الصورة مبتسماً وتبدو أسنانه طبيعية، فيما كان الطبيب المعالج قد كشف أنه سيظل فترة أسبوعين بدون أسنان، مؤكدين أنها صورة قديمة وأن سعد يمضي فترة راحة في الوقت الحالي.