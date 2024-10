“الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا” يفتتح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي اليوم

يستعد مهرجان الجونة السينمائي لإطلاق دورته السابعة اليوم، والتي ستشهد حضورًا مميزًا من نخبة صناع السينما والمواهب السينمائية الصاعدة من مختلف أنحاء العالم. تهدف هذه الدورة إلى تقديم تجربة سينمائية فريدة تجمع بين العروض الأولى للأفلام، الندوات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى خلق فرص تواصل مثمرة بين صناع السينما في أجواء راقية ومميزة.

يشهد المهرجان تطورًا ملحوظًا هذا العام، ليس فقط من حيث عدد ونوعية الأفلام، التي وصل عددها النهائي إلى ٨٣ فيلمًا، ولكن أيضًا في برامجه وفعالياته التي تركز بشكل خاص على دعم المواهب الشابة. ومن أبرز هذه التطورات توسع برنامج “سيني جونة”، الذي يوفر فرصًا أكبر للتعلم والتعاون، حيث يقدم جوائز تصل قيمتها إلى ٣٦٠ ألف دولار، ويتنافس عليها ٢١ فيلمًا من ١٣ دولة عربية و٩ دول غربية.

فيلم الافتتاح

يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إجراء تعديل في برنامج دورته السابعة، حيث تقرر عرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي “الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا” كفيلم افتتاح الدورة، بعد تعذر عرض فيلم “آخر المعجزات” للمخرج عبد الوهاب شوقي .

“الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا” (THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT) هو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته ١٤ دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام ١٩٩٣ في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين ٥٠٠ راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

النجوم على السجادة الحمراء

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

تحية لنجوم الفن الراحلين

يشهد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن. هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين؛ كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

الرعاة: دعم مستمر للفن والسينما

يستمر مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بدعم قوي من مجموعة من الشركات الراعية، وعلى رأسها O West الراعي الرئيسي، الذي يقدم جوائز الأفلام القصيرة بقيمة ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه. كما تواصل شركة أوراسكوم للتنمية دعمها للبنية التحتية للمهرجان.

الحضور الدولي والإعلام العالمي

تشهد الدورة السابعة حضورًا بارزًا من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك ممثلين عن كبرى الصحف والمجلات العالمية المتخصصة في السينما والثقافة، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية عالمية تهتم بتغطية الحدث. هذه المشاركة الدولية تعزز من مكانة مهرجان الجونة على الخارطة السينمائية العالمية، وتجذب الأنظار نحو الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية التي يتم عرضها في المهرجان.

فعاليات “سيني جونة للمواهب الناشئة”

برنامج “سيني جونة للمواهب الناشئة” سيشهد منافسة قوية بين صناع الأفلام الشباب، مع تقديم ورش عمل تفاعلية تضم أكثر من ١٥٠ مشاركًا من عشاق السينما، مما يدعم الإبداع والابتكار لدى المواهب السينمائية الجديدة.

تقام الدورة السابعة في الفترة من ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.