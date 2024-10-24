رحمة رياض تجدد تضامنها مع لبنان: “كان يوجد حياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العراقية رحمة رياض عبر خاصية القصص القصيرة على منصة “إنستغرام” صورة مؤثرة تُظهر عدد الشهداء الذين سقطوا في لبنان منذ بداية الهجوم الإسرائيلي. وأرفقت الصورة بعبارة مؤلمة: “هذا ليس رقمًا عابرًا بل فيه كبارًا وصغار! ولكل منهم كان يوجد ‘حياة’.”

الصورة التي شاركتها رحمة رياض تسلط الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدها لبنان، حيث جاء فيها: “أكثر من 2500 شهيد في لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي”. هذا المنشور يأتي في إطار حملة التضامن الواسعة التي يقودها العديد من الفنانين والشخصيات العامة للتعبير عن دعمهم للبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة التصعيد العسكري.

رحمة رياض، من خلال مشاركتها لهذه الإحصائية المؤلمة، تعبر عن موقفها الإنساني وتسلط الضوء على حجم المأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني في ظل الهجمات المتواصلة، داعيةً إلى وقف العدوان ولفت الأنظار إلى معاناة الضحايا الأبرياء.