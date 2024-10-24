في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.. دانييلا رحمة تصلي من أجل لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر حسابها على منصة “إكس” منشوراً مؤثراً تعبيراً عن تضامنها وحزنها العميق لما يمر به بلدها لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على العديد من المناطق.

وجاء في منشورها: “قلبي مثقل على لبنان هذه الليلة. أصلي من أجل السلام والشفاء لبلدي”. كلمات دانييلا تعكس مشاعر القلق والحزن التي يعيشها اللبنانيون وسط تصاعد الأحداث والعنف في المنطقة.

من خلال هذا المنشور، تؤكد دانييلا رحمة التزامها ودعمها للبنان في هذه الأوقات الصعبة، داعيةً إلى السلام والشفاء للوطن الذي يواجه تحديات كبيرة جراء الاعتداءات المستمرة.