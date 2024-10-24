محمد فراج يكشف عن إصابته الخطيرة أثناء تصوير “فوي فوي فوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش مشاركته في ملتقى أقامه مهرجان Creative Industry Summit، كشف الفنان محمد فراج للمرة الأولى سراً حول دوره في فيلم “فوي فوي فوي”، حيث تحدث عن تفاصيل إصابته الخطيرة خلال تصويره الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية والعربية، أهله لأن يشارك ضمن مسابقة الوسكار لأفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية.

قال فراج إنه تعرض لكسر في ظهره خلال تصوير مشهد في كينيا، موضحًا: “وإحنا بنصور ماتش كينيا وقعت على ظهري على خشبة، كان فيها مسمار طالع من الخشبة ونزلت عليه، وهو غرز شوية بس الحمد لله مش في العمود الفقري”.

أضاف أن الإصابة كانت مؤلمة، لكن لحسن الحظ، لم تصب العمود الفقري، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث جزء من المخاطر التي تواجه الفنانين في أعمالهم، خاصة في المشاهد التي تتطلب الحركة أو التفاعل البدني الكبير.

يُذكر أن فيلم “فوي فوي فوي” يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يحلمون بتحقيق إنجازات رياضية في كرة القدم على الرغم من التحديات والصعوبات، وشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم محمد فراج، نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج عمر هلال.

من ناحية أخرى، انتهى محمد فراج منذ فترة من تصوير مسلسل “كتالوج”، الذي يشاركه البطولة فيه ريهام عبد الغفور، سماح أنور، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه على Netflix قريبًا.