شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الدورة الـ 19 من Around the World in 14 Films من 29 نوفمبر لـ7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مهرجان برلين السينمائي برامج خاصة خارج إطار المهرجان، خلال السنوات الماضية، ومن ضمن أهم برامجه برنامج Berlinale Spotlight، وللمرة السادسة منذ عام 2018، تمت دعوة مبادرة صندوق السينما العالمية (WCF) التابعة لمهرجان برلين السينمائي الدولي مبادرة " Around the World in 14 Films" للمشاركة في برنامج Berlinale Spotlight.

وفي نسخته التاسعة عشرة التي ستقام في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل، سيقدم " Around the World in 14 Films" برنامجًا طوال اليوم بعنوان Berlinale Spotlight: World Cinema Fund يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل مع أربعة أفلام من WCF، كما سيتم عرض فيلم خامس من WCF في المهرجان.

تم إنتاج الأفلام الخمسة لمهرجان برلين السينمائي الدولي من قبل صناع أفلام من جمهورية الدومينيكان وفيتنام ونيجيريا والصومال وإيران، وهم Pepe للمخرج نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس أرياس (جمهورية الدومينيكان)، وViệt and Nam للمخرج مينه كوي ترونج (فيتنام)، وThe Legend of the Vagabond Queen of Lagos للمخرج The Agbajowo Collective (نيجيريا)، وThe Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي (الصومال)، وBoomerang للمخرج شهاب فتوحي (إيران).

سيقدم فينسينزو بوجنو، رئيس مهرجان برلين السينمائي الدولي، عرض Berlinale Spotlight في الأول من ديسمبر المقبل، وصرح قائلا: "تهدف أفلام مهرجان برلين السينمائي الدولي إلى توسيع جمهورها باستمرار من خلال صورها ولغاتها السينمائية وقصصها، لأن مجموعة متنوعة من وجهات النظر تثري نظرتنا للعالم. يعد تطوير "استراتيجيات الجمهور" المستهدفة جزءًا مهمًا من أنشطة مهرجان برلين السينمائي الدولي. لذلك نعمل مع شركاء عظماء مثل مهرجان "حول العالم في 14 فيلمًا". "نحن نشاركهم هذا الهدف وشغفنا الكبير بالسينما".

ويمول صندوق السينما العالمي الأفلام في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة للأفلام منذ عام 2004، ويعزز التنوع الثقافي في السينما الألمانية والأوروبية: ملف تعريف صندوق السينما العالمي