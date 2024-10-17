ليام باين .. رحلة مع الموسيقى بدأت بـ X factor وانتهت بوفاة غامضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - تم الإعلان عن وفاة المُغني وكاتب الأغاني وعضو فرقة "وان دايركشن" البريطاني ليام باين في ظروف غامضة، حيث تم العثور عليه متوفيًا خارج فندق في العاصمة بوينس أيرس.

البداية بالبرنامج الشهير "X factor" ثم تكوين فرقة موسيقية

وُلد ليام جيمس باين والشهير بـ ليام باين - Liam Payne في 29 أغسطس عام 1993، وجاء الظهور الأول لـ باين كمغني حينما قام بالاختبار في البرنامج البريطاني "X factor" عام 2008، ولكن تم إستبعاده كمُغني فردي ليتم عقب ذلك إنضمامه لأربعة متسابقين ويأتي القرار بتكوين فرقة "وان دايركشن" الموسيقية.

ومنذ ذلك الوقت أصدرت الفرقة الموسيقية "وان دايركشن" خمسة ألبومات غنائية كما أحيت أربع جولات غنائية حول العالم من خلال إحياء العديد من الحفلات الغنائية، كما حققت الفرقة نجاحًا كبيرًا حول العالم وحصدت العديد من الجوائز.

ليام باين والنجاح في الغناء منفردًا

عام 2016، وقع ليام باين عقداً جديداً لتسجيل عدد من الأغاني مع شركة "ريبابليك ريكوردز" في أمريكا الشمالية، ليُصدر عقب ذلك في مايو 2017 أغنية "Strip That Down " مع الرابر وكاتب الأغاني الأمريكي كويفو والتي جاءت كأول أغنية منفردة من ألبومه الغنائي الأول، واحتلت الأغنية المرتبة الثالثة في تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة والمرتبة العاشرة في بيلبورد هوت 100 بالولايات المتحدة، وحصل حينها علي شهادة بلاتين في البلدين.



وفي عام 2017 أصدر ليام باين أغنية " Get Low" مع الدي جي وكاتب الأغاني الروسي- الألماني زيد، وفي أكتوبر من نفس العام أصدر أغنية " Bedroom Floor"، ومع مطلع عام 2018 تعاون مع المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية ريتا أورا في أغنية منفردة رئيسية للفيلم السينمائي "خمسون ظلا متحررا".

وفي عام 2018 أصدر ليام باين أول أسطوانة غنائية له، وفي أكتوبر من نفس العام طرح أغنية مع الدي جيه وكاتب الأغاني الإنجليزي جوناس بلو والمغنية الكندية لينون ستيلا. وفي 6 ديسمبر 2019عام أصدر أول ألبوم غنائي له.

ملابسات وفاة غامضة لـ ليام باين

وكانت نقلت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية عن خدمات الطوارئ بأنه تم العثور على المُغني البريطاني البالغ من العمر 31 عاما متوفيًا بعد سقوطه من الطابق الثالث، وجاء في بيان شرطة بوينس آيرس: "تلقينا اتصالاً من مدير الفندق الذي سكن به ليام باين وهو يطلب المساعدة بأن أحد النزلاء في حالة عدم اتزان يحطم الغرفة، أثناء الاتصال قفز ليام من بلكونة الغرفة و انتحر".

وقد أعلن مدير خدمات الطوارئ الطبية ألبرتو كريسنتي أن ليام أصيب بإصابات خطيرة للغاية بعد سقوطه من الطابق الثالث، وأضاف أنه أُصيب بكسر في قاعدة الجمجمة، وقد تم نقل جثته إلى مشرحة محلية حيث سيتم إجراء فحص ما بعد الوفاة.

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