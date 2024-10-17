لتحافظي على أناقتك في فصل الخريف.. إعتمدي هذا اللون الدافئ والرائع

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ميرنا وليد - بيروت - حان الآن الوقت المثالي للترحيب بالخريف، وباللون المثالي لك هذا الفصل، وحتى تحافظي على أناقتك الكاملة، إعتمدي اللون البني الشوكولاتة!
أطلقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر الموضة الجديدة للموسم الخريفي من دار "Bottega Veneta" لربيع وصيف 2025، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.
وقد إختارت كيندال فستاناً متوسط الطول بلون البني الشوكولاتة، يتميز بياقته وكميه الطويلين.
كذلك ظهر هذا اللون في مجموعات "Bottega Veneta" و"Miu Miu" و"Ferragamo" و"Courreges"، ليكون حاضراً بشكل أساسي في عالم الموضة وموسم خريف شتاء عام 2024.
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