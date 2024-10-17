إطلالة جريئة للغاية لـ هاندا أرتشيل.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها أحدث إطلالاتها التي تميزت بجرأتها الواضحة.



وقد إرتدت هاندا فستاناً قصيراً للغاية، وضيق، بتفحة عند منطقة الصدر، ومن دون أكمام.

وقد نسقت معه بلايزر من نفس طول الفستان باللون الأسود، وبوتين طويل باللون الأسود أيضاً، وحملت بيدها حقيبة يد باللون الأسود أيضاً.

ومن الناحية الجمالية، رفعت هاندا شعرها بالكامل عن وجهها، بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج ناعم جداً يليق بجمالها.

وقد ذكرت تقارير من الصحف التركية أن الممثلين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش قد يجتمعان مجددًا في مسلسل جديد يحمل عنوان "Reminder"، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "اتركه للرياح". وأوضحت المصادر أن الثنائي لا يزال في مرحلة قراءة السيناريو ولم يوافقا بعد على العرض المقدم.

سيناريو المسلسل مكتوب بواسطة أحمد فاتان وأوزغور أونورمه، الذي سبق له كتابة مشاريع مثل "فاطمة" و"عساف"، وسيتولى إخراج العمل أيضًا.