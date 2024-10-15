إسعاد يونس تكشف صعوبات تصوير تيتا زوزو ومؤلف العمل يتحدث عن نظَّارة الذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - بعد النجاح الذي حققه المسلسل الاجتماعي "تيتا زوزو" بعد عرضه خلال الفترة الماضية، قدمت بطلة العمل الإعلامية إسعاد يونس حلقة خاصة في برنامجها صاحبة السعادة، واستضافت أبطال العمل.

صعوبات تصوير تيتا زوزو

خلال اللقاء كشفتعن الصعوبات التي واجهها الأبطال خلال وقت التصوير، وأكدت أنه كان يتم التصوير في ظروف مناخية صعبة، حيث تم التصوير لمدة 3 أشهر في أجواء شديدة الحرارة، وكان من الضروري وقتها العمل بتركيز شديد، لأن قصة المسلسل اجتماعية لها العديد من الجوانب.

وأعربت إسعاد يونس عن سعادتها بفكرة تقديم أغانٍ ضمن أحداث المسلسل، وكشفت أنها تعاونت فيها مع الشاعرة منة عدلي القيعي والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أمين نبيل.

وكشف صناع العمل عن رودود الأفعال التي تلقوها من الجمهور على مدار الحلقات التي تم عرضها، وأكد الكثير منهم أن الجمهور متفاعل بشكلٍ كبير وملحوظ مع جميع المواقف التي يتم عرضها، ويتلقون رسائل عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

تيتا زوزو وتجربة الذكاء الاصطناعي

قصة وصناع تيتا زوزو

كشف مؤلف العمل محمد عبدالعزيز، تفاصيل خاصة عن، وتحديداً الجزء الذي تناول التطور التقني و، وقال إن التكنولوجيا تتطور يومياً بشكلٍ سريع ومرعب، أما عن فكرة النظَّارة التي تعملفكشف أنها فكرة مبتكرة وأنه الممكن أن نراها متداولة في العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة.يدورفي دراما اجتماعية مميزة حول الدكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول "إعتزاز" حل مشكلة لواحد من أحفادها.

والمسلسل من الأعمال الدرامية المصرية التي تقرر عرضها خارج الموسم الرمضاني، وهو من بطولة: إسعاد يونس، صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزةالعيلي، نور محمود، ندى موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

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