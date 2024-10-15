شهد ياسين تعلن انتهاءها من تصوير مشاهدها في بيت الحمولة وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - أعلنت الفنانة شهد ياسين عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل بيت الحمولة، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، ونشرت عدداً من الصور لها مع فريق العمل وأبطاله وكتبت: "رمضان 2025 مسلسل بيت حمولة، قروب رائع وأنا سعيدة في عملي معاكم أحبكم من القلب والله يوفقنا جميعاً، خلصت تصوير مسلسل بيت حمولة، يا رب نجتمع على الخير والمحبة دوم".

مسلسل بيت الحمولة

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من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴف جميلة جمعة، وهو من بطولة: الفنانة إلهام الفضالة، طيف،، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلا سبت، عبد الله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زينب كرم، زينب يوسف، شيماء قمبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، زهراء دهراب، بالإضافة إلى آخرين.

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أعمال تُعرض للفنانة شهد ياسين

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أما آخر عمل يُعرض الآن للفنانة؛ فهو مسلسل "خواتي غناتي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة: الفنانة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد ياسين، عبد الله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، خالد العجيرب، طلال باسم، شبنم خان، شيخه العسلاوي، نجاح الخطيب، فاضل جوهر، مهدي كرم، شملان العميري، هبة الناجم، أحمد مساعد، علي محسن، بالإضافة إلى آخرين.

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