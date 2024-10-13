شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوبريت العشرة الطيبة على المسرح الكبير بحضور خالد داغر ومحمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عرض أوبريت العشرة الطيبة لموسيقار الشعب سيد درويش علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32.

أوبريت "العشرة الطيبة" لفنان الشعب سيد درويش تأليف محمد تيمور، إشراف غادة جبارة، قيادة المايسترو أحمد عاطف إخراج ضياء الدين زكريا.

يذكر أن لحن سيد درويش مسرحية "الشيخ وبنات الكهرباء" وتم عرضها في كازينو "جلوب" يوم 8 فبراير عام 1917، وفي نفس الكازينو قدم مسرحية "خد بالك يا أستاذ" يوم 26 فبراير من نفس العام، وعلي مسرح البسفور قدمت مسرحية "الطاحونة الحمراء" وهي أيضًا من ألحان فنان الشعب وقدمت يوم 14 ديسمبر عام 1922.

ولحن سيد درويش لفرقة جورج أبيض مسرحيتين هما: فيروز شاه، والهواري، ولحن لفرقة نجيب الريحاني مسرحيات: "كله من دا، ولو، إش، قولو له، رن، العشرة الطيبة، فشر"، وقدم ألحانه أيضًا لفرقة علي الكسار ومن المسرحيات التي لحنها: "ولسه، عقبال عندكم، أحلاهم، قلنا له، مرحب، راحت عليك، بنت الحاوي، اللي فيهم، أم 44، البربري في الجيش، الهلال، الانتخابات".

خالد داغر ومحمد محسن

جمهور مهرجان الموسيقى العربية



عرض أوبريت العشرة الطيبة



عرض أوبريت العشرة الطيبة

بدء عرض أوبريت العشرة الطيبة علي المسرح الكبير بحضور خالد داغر ومحمد محسن