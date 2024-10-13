الثلاثاء.. محمد محسن وفؤاد زبادي وعمرو سليم يلتقون بجمهور مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتوالى فعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، ويشهد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 3 حفلات وصالون ثقافي.

على مسرح النافورة في الثامنة والنصف مساء، يقدم الموسيقار عمرو سليم فاصلا للعزف المنفرد على البيانو مع فقرة للفنانة آيات فاروق، يليها أعمال من الطرب الأصيل يشدو بها الفنان الكبير فؤاد زبادي، ويختتم الحفل بفقرة غنائية للفنان محمد محسن بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .

وتمتد الفعاليات إلى مسرح الجمهورية حيث يقدم المنشد أحمد العمري وفرقته حفل "نقشبنديات" يتضمن مختارات من أعمال الشيخ سيد النقشبندي وغيرها .

وعلى معهد الموسيقى العربية تبدأ في السادسة مساء تجربة فنية تدور حول التأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الإسبانية.

كما يعقد بالمسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافي في السادسة مساء بعنوان "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، هم "الدكتور أحمد درويش، الدكتور حسام لطفي، المايسترو أمير عبدالمجيد والملحن والمطرب عمرو مصطفى وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر".

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان جلساته بالمسرح الصغير حيث يناقش في العاشرة صباحا محور الموسيقى العربية والتأليف الموسيقى العالمي.. التأثيرات المتبادلة (١) ويتناول موضوعات الموسيقى البحتة في السودان بين الأصالة وتقنيات التأليف الغربي، انفتاح الثقافة المغربية على العالم - الموسيقى الأندلسية نموذجاً، العلاقات الخفية والمعلنة بين الخطاب الموسيقي الغربي والعربي التأثير والتأثر، تأثير صيغة الكونشيرتو في تطور الأداء على آلة الناي .. عطية شرارة نموذجاً، بحضور الدكتور يوسف طنوس (لبنان) مقررا والباحثون الدكتور كمال يوسف (السودان)، عبدالعزيز بن عبدالجليل (المغرب)، الدكتور ألبرت ن. آغا (امريكا-سوريا) الدكتور سمير الفرجاني (تونس) - الدكتور عاطف إمام فهمي - الدكتور مروان على فوزي (مصر) .

وتعقد الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتطرح محور الموسيقى العربية والتأليف الموسيقى العالمي .. التأثيرات المتبادلة (٢) وتتناول الآلات الموسيقية التي تم العثور عليها فب البرتغال الأندلس، إدخال آلات جديدة في التخت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في مصر، دور الموسيقى الشعبية المصرية في تعزيز الوجدان القومي .. تجربة المؤلف الموسيقي أحمد عبيد نموذجا بحضور الدكتور كمال يوسف (السودان ) مقررا، الكسندر بنتو (البرتغال)، كيرا وايس (أمريكا)، الدكتور إيهاب صبري ويعقبها إلقاء توصيات اللجنة العلمية للمؤتمر .