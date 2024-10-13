حدث سعيد في حياة بطل مسلسل “ليلى”

رُزق الممثل التركي، البيران دويماز وزوجته بمولودهما الأول.

وكان “البيران” قد تزوّج في عام ٢٠٢٠ من “كوبرا كلكيت”، التي تعمل معلّمة في مدينة أنقرة، ويُقال إنها حبيبته من الطفولة.

“البيران”، الذي أصبح أبًا في الساعات الماضية، يُعرض له حاليًا مسلسل جديد بعنوان “ليلى” من اخراج هلال سرال التي سبق وتعاونت مع شركة “القمر” بسلسلة اعمال درامية منها مسلسل “حب أعمى”، كما لها اعمال أخرى منها “زمهرير”، “العشق الممنوع” و”ما ذنب فاطمة غول”.

تدور قصّة مسلسل “ليلى” حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” اي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن احداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة. وهو من بطولة البيران دويماز وجيمري بايسال ويعرض على قناة ناو

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويُعد هذا العمل هو الأول المقتبس من الدراما البرازيلية “شارع البرازيل”.

وكان البيران قد تألق في وقت سابق بأكثر من مسلسل منها “اصطدام” و “زمهرير” وغيرها من الاعمال الناجحة.