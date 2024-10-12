بالصور| نيللي وخالد يوسف يحضران مسرحية "فارس يكشف المستور" بطولة محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت النجمة الكبيرة نيللي على مشاهدة العرض المسرحي الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، ويحمل اسم "فارس يكشف المستور"، كما حضر العرض في نفس اليوم المخرج الكبير خالد يوسف.

مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، وبطولة محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني.

ويشارك في العرض عدد من الأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد. والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين .