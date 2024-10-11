شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الأولى لأنغام بالمتحف المصرى الكبير ضمن ليالى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الكبيرة أنغام حفلا غنائيا ضخما اليوم فى المتحف المصرى الكبير، ضمن حفلات ليالى مصر التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التى يحبها جمهورها، فضلا عن تقديم عدد من أغانى ألبومها الجديد.

وشهدت منصة تذكرتي إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء تذاكر حفل اليوم بكل فئاتها، لتعلن بعدها منصة تذكرتى عن ليلة جديدة لحفل أنغام غدا فى المتحف الكبير.

وأعرب هانى فرحات عن سعادته بالإقبال على شراء تذاكر الحفل، وقال: "سعادتى لا توصف لأنه دليل على استمرار النجاح الذى نحققه سويًا أنا وأنغام فى حفلاتنا المشتركة داخل وخارج مصر"، مضيفا: "تقديم حفلين متتاليين تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذى نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتى يخرجا فى صورة مبهرة، كما اعتاد منا جمهورنا".

وشدد على أن مكان إقامة الحفل وهو المتحف المصرى الكبير يوحى بالكثير من التاريخ والفخر، وفى الوقت نفسه يضع على عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم.

وأوضح أنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية، وحققا معا نجاحات فنية عديدة سواء على مستوى التسجيلات أو الحفلات، وأن الجمهور ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ماتؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة.