تركي آل الشيخ يشيد خلال لقاء الجهات الحكومية المشاركة في موسم الرياض بالجهود المبذولة من قبلهم لإنجاحه في كل عام

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أقيم يوم الخميس في منطقة فيا رياض إحدى مناطق موسم الرياض، اللقاء الخاص بالجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الرياض لهذا العام.

وأكد معاليه خلال الاجتماع حرص كافة الجهات على التعاون للخروج بموسم يليق بمكانة العاصمة، التي أصبحت وجهة ترفيهية عالمية بامتياز، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبلهم في كل عام.

وقال آل الشيخ: “سعيد بلقائكم للمرة الخامسة، وأعتبر هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تجسد التعاون الكبير بين الجهات الحكومية”.

كما رحب آل الشيخ بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، مشيداً بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، والذي شهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السياح، مباركاً للوزارة تحقيقها المستهدفات السياحية التي تحققت قبل الموعد المحدد لها بخمس سنوات.

وأكد معاليه على أهمية دور كل فرد من الجهات الحكومية، بدايةً من استقبال الضيوف في المنافذ وصولاً إلى توديعهم منها، معتبراً أن هذا الموسم مميز ومختلف، ويستهدف الزوار من جميع أنحاء العالم.

وعبر آل الشيخ عن شكره العميق للقطاع الخاص، مشيراً إلى مساهمات رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الذي قدم دعماً كبيراً لموسم الرياض بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال، واصفاً ذلك بأنه من الأعمال الوطنية النبيلة.

تلا ذلك عرض تفصيلي من الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة، حيث قدم شرحاً مدعماً بالأرقام حول محتوى الموسم والتطورات التي شهدها لهذا العام.

ثم التقطت بعد ذلك التقطت الصورة التذكارية الجماعية لممثلي الجهات الحكومية المشاركة في هذه المناسبة.